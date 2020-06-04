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04.06.2020,  
10:58
Текст:  Антон Валагин

Стратегические бомбардировщики США пролетели над Арктикой

Четыре стратегических бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress выполнили дальний тренировочный полет с авиабазы Минот в Северной Дакоте над арктическими водами Северного Ледовитого океана, Моря Лаптевых и Норвежского моря.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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Минобороны Норвегии опубликовало видео сопровождения американских бомбардировщиков внушительным эскортом из семи своих истребителей F-16 и F-35.

Дозаправку B-52 в воздухе по пути туда и обратно выполнили летающие танкеры K-135 с авиабаз на Аляске и в Британии.

- Арктика является стратегическим регионом с растущим геополитическим значением. Миссии бомбардировочной оперативной группы демонстрируют нашу приверженность партнерам и союзникам, способность совместно сдерживать и защищать в условиях все более сложной обстановки, - приводит Air Force Times слова командующего войсками США в Африке и Европе генерала Джеффа Харригана.

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Фото: wikipedia.org
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