Торговый сектор назвал свои затраты на сохранение работы в условиях пандемии

Длительная самоизоляция граждан и строгие требования к их безопасности заметно изменили привычную жизнь бизнеса. Новые времена требуют новых решений, а также больших затрат. Даже самые стабильные отрасли оказываются в сложном положении, а люди начинают экономить на еде и отказывать себе в привычных покупках.

Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для бизнеса. Часть предприятий была вынуждена закрыться, не выдержав простоя в несколько месяцев. Другие понесли крупные убытки и еще долго будут восстанавливаться. Многим пришлось экстренно перестраивать работу, чтобы встроиться в текущие условия и получить шанс на выживание.

Даже те, кто, казалось бы, должен процветать на фоне всеобщей стагнации, сполна ощутили на себе влияние этого непростого времени. Курьерские службы оказались перегружены, а торговые сети вкладывают миллиарды рублей, чтобы поддержать потребительский спрос и выполнить карантинные ограничения. Так сколько стоит спокойствие и благополучие населения в период самоизоляции?

Фото: Екатерина Некрасова

С началом пандемии коронавируса в России продовольственные магазины столкнулись с ажиотажным спросом на отдельные категории товаров - например, на гречку, туалетную бумагу, консервы и масла. Однако это, как сообщалось в СМИ, не привело к пропорциональному росту выручки торговых сетей: вслед за мартовским ажиотажем в апреле увеличение объемов единоразовых закупок и среднего чека нивелировалось практически 50-процентным сокращением трафика по всем регионам России.

Наряду с этим "панические" закупки товаров и создание потребителями запасов впрок могли бы привести к дефициту и недовольству населения, привыкшего к широкому ассортименту и постоянному наличию товаров первой необходимости на полках. Как подсчитали в АКОРТ, только торговые сети, входящие в Ассоциацию, чтобы удовлетворить запрос потребителя и не оставить никого голодным, ежемесячно вкладывали по 3,5 млрд рублей в дополнительные поставки продуктов. Еще 1,5 млрд рублей они единовременно вложили в увеличение запасов товаров с коротким сроком хранения для покрытия пика ажиотажного спроса. Часть продуктов потом пришлось утилизировать из-за невозможности вернуть их поставщикам в соответствии с законодательством.

Ситуация потребовала и принятия решительных мер по обеспечению безопасности сотрудников и покупателей. Выявление даже одного случая заражения в принципе могло поставить под угрозу работу целого магазина. Закупка значительного объема масок (только в мае, по данным АКОРТ, крупными торговыми сетями их было приобретено 113 млн штук), обеспечение всего персонала СИЗ и обработка помещений и транспорта не реже, чем раз в 3 часа, вылились для крупного ритейла еще в 5 млрд рублей ежемесячно.

При этом затраты ритейла не компенсировались стабильно высоким спросом на продовольственные товары. После мартовского всплеска последовало существенное сокращение товарооборота - в целом, по розничной торговле, как сообщает Росстат, минус 23,4% по сравнению с апрелем прошлого года.

Фото: Росстат

Сильнее всего пострадала непродовольственная розница: падение спроса и вынужденное закрытие до 90% всех торговых точек на период самоизоляции привели, согласно официальной статистике, к падению товарооборота по сегменту на 36,7% по сравнению с 2019 годов. По оценкам экспертов, убытки непродовольственного ритейла из-за временных ограничений в связи с пандемией по итогам этого года могут приблизиться к 6 трлн рублей.

В продовольственной рознице, по данным Росстата, сокращение товарооборота в апреле по сравнению с прошлым годом составило 9,3%. Причем, как показывают исследования аналитиков Nielsen, потребители ориентированы на экономию средств и ограничение потребления: уже сейчас 59% респондентов отмечают, что будут отдавать предпочтение товарам с выгодной ценой или по акциям. По прогнозам консалтинговой компании BCG и исследовательского холдинга Romir, снижение числа покупок в ближайшее время ожидается по всем сегментам продовольственных товаров. Лишь в категории "фреш" он будет не так заметен.

Фото: ФСГС

На фоне изменяющегося потребительского поведения и снизившихся реальных доходов населения, крупнейшие торговые сети пошли на беспрецедентный шаг - отменили торговую наценку (это сумма, закладываемая в стоимость товара на полке для компенсации издержек магазинов: логистика, хранение, аренда, налоги, зарплата сотрудникам) для ряда социально значимых товаров.

Как мы уже рассказывали, в начале апреля это сделал целый ряд торговых сетей, а вскоре действие этой инициативы было продлено до конца июня. В перечень "обнуленных" попали некоторые виды овощей, крупы, масла и куриные яйца. Сохранение нулевой наценки на отдельные социально значимые товары обходится ритейлу более чем в 1 млрд рублей ежемесячно.

Если экстраполировать на все предприятия торговли те инвестиции, которые крупные торговые сети направляют на поддержку потребителей, обеспечение безопасности и бесперебойной работы торговых залов, то сумма ежемесячных затрат всей отрасли окажется близкой к 65 млрд рублей.

Но есть и хорошая новость для отрасли: постепенно открываются магазины непродовольственных товаров. С 1 июня в Москве после почти двухмесячного перерыва открылись заработали торговые центры и непродовольственные магазины. Это первый шаг для оздоровления отрасли, который позволит сохранить рабочие места (по данным правительства Москвы, в торговле занято не менее 300 тысяч москвичей) и поддержать отечественных поставщиков и производителей за счет сохранения объемов закупок их товаров непродовольственными магазинами.

К слову, объем закупок непродовольственных товаров у отечественных поставщиков и производителей только для крупнейших торговых сетей составляет порядка 50 млрд рублей в год.