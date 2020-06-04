В Йемене убит стрингер видеоагентства Ruptly

В йеменском городе Аден группа неизвестных расстреляла внештатного репортера видеоагентства Ruptly Набиля Хассана аль-Каити. Убийство произошло рядом с домом, где проживал журналист, сообщает русская служба RT.

Видеоагентство Ruptly сообщило, что аль-Каити "был трудолюбивым и преданным журналистом, который непоколебимо освещал конфликт в регионе". "Эта ужасная потеря - суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются все журналисты по всему миру, стремясь просто сказать правду и рассказать об ужасах, которые переживают миллионы людей", приводит сообщение Ruptly сайт RT.

Сообщается, что у убитого аль-Каити остались трое детей и беременная жена. Погибший 34-летний журналист сотрудничал с разными новостными агентствами, в том числе французским AFP.