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04.06.2020 12:55
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о стабилизации мировых энергорынков

Текст: Кира Латухина

В Кремле отметили стабилизацию на рынках энергоресурсов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Новак заявил о стабильных ценах на бензин

Вопрос о том, когда будет заседание ОПЕК+ и насколько Москва готова продлить действие договоренностей о снижении производства нефти, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал журналистам адресовать в Минэнерго.

"Министр Новак находится в контакте со своими визави из других стран, в плотном диалоге", - пояснил Песков.

"В целом мы констатируем стабилизацию на международных рынках энергоресурсов", - заключил представитель Кремля. "Все остальные анонсы не считаем сейчас возможными", - добавил он.

В ближайшие дни президент России Владимир Путин не планирует контактов с американским коллегой Дональдом Трампом и руководством Саудовской Аравии по этой теме.

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