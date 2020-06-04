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04.06.2020,  
12:17
Текст:  Светлана Цыганкова

ВМФ России получил комплекс связи для кораблей и судов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Военно-морской флот России получил модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов обеспечения. Это позволит организовать работу в необходимых радиолиниях, включая помехозащищенные.

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости
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Поставила комплекс ВМФ России "Росэлектроника", входящая в Ростех, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации. Он предназначен для радиосвязи между надводными кораблями и берегом, кораблями, подводными лодками и летательными аппаратами, а также внутренними корабельными системами.

Как прокомментировал генеральный директор Омского НИИ приборостроения, входящего в "Росэлектронику Владимир Березовский, комплекс обладает современным уровнем развития связи. Технические решения, которые в нем использовали, дают возможность для дальнейшего развития технологий радиосвязи.

В составе комплекса - корабельные антенны, антенные коммутаторы, радиоприемные, радиопередающие устройства и радиостанции.

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