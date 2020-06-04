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04.06.2020 17:45
Рубрика: Власть

ЗРК "Верба" поступит в дислоцированные в Бурятии полки

Текст: Юрий Гаврилов
Войска получают на вооружение новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Верба". Вместе с другими мотострелковыми дивизиями, это эффективное средство борьбы с низколетящими воздушными объектами скоро поступит и в полки, дислоцированные в Бурятии.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что два подразделения ПВО местной дивизии освоят продвинутую ручную зенитку в одном из учебных центров противовоздушной обороны. Перед тем как заняться практикой, солдаты изучат тактико-технические характеристики "Вербы". Затем отработают развертывание комплекса. И лишь затем овладеют навыками обнаружения, взятия на сопровождение и поражения на встречных и догонных курсах мишеней, имитирующих крылатые ракеты и беспилотники противника. Венцом всей этой подготовки станут пуски по дистанционно управляемым мишеням днем и ночью, в различных погодных условиях и при воздействия на ПЗРК ложных тепловых помех.

Фото: Василий Батанов/ РИА Новости
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Известно, что автоматизированная система управления "Вербой" позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные цели и определить параметры их полета. В состав переносного зенитного комплекса входит пусковой механизм, ракета, а также система опознавания "свой-чужой". То есть этот оружие наделено способностью сбивать вражеские воздушные объекты и не срабатывать по своим.

Среди других преимуществ новой ПЗРК эксперты называют улучшенные характеристики по чувствительности, точности и устойчивости к помехам, создаваемым целями. В комплекс также включены модули разведки и управления, средства обнаружения воздушных объектов, а также элементы, необходимые для обслуживания ручной зенитки и учебно - тренировочные комплекты.

Разработчики этого оружия утверждают, что "Верба" прекрасно подходит в для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолетов. Но, самое важно, она может поражать малозаметные на радарах "большой" техники ПВО крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Причем разящий удар переносной зенитки эффективен на высотах от 10 метров до 4,5 километров и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

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