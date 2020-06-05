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05.06.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: Медиацентр

Большакова: Прививка от COVID займет место в московском календаре прививок

Текст: Любовь Проценко
Москвичи, как и все россияне, с надеждой ждут появления волшебной вакцины от коронавирусной инфекции, которая вернет нам безбедную жизнь с прогулками по городу, отпусками по всему миру и просто возможностью ходить в гости к родным и друзьям, когда захочется. Но ведь вакцинация существует и сейчас от множества болезней. Как пользуются жители столицы такой защитой? Насколько она доступна им? Какое место может занять в охране здоровья горожан новая вакцина? На эти и другие вопросы редактора отдела "Москва" Любови Проценко ответила Людмила Большакова, заместитель главного врачам по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы.

Людмила Николаевна рассказала, что помимо Национального календаря с 12 прививками против разных болезней Москва имеет свой, региональный календарь, в который включены 17 прививок. Многие из них делаются не только детям, но и взрослым москвичам. Вот о них и шел разговор с гостьей "Российской газеты".

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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По словам Большаковой, самая массовая прививка в столице - от гриппа, которая в прошлый эпидсезон была сделана, например, 62 процентам населения Москвы или более чем 7 миллионам человек. А еще по этому календарю прививки взрослым жителям столицы делаются от дифтерии, столбняка, гепатита В, против кори, а молодым женщинам до 25 лет - так же от краснухи. Кроме того, существует большой перечень профилактических прививок по эпидпоказаниям, для людей из группы риска и так далее.

Говоря об эффективности этой работы, Людмила Большакова привела следующие цифры.

В частности, благодаря вакцинации в Москве

- с 1986 года не регистрируется полиомиелит, вызванный диким полиовирусом;

- с 2012 года не фиксируется дифтерии;

Фото: GettyImages
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- заболеваемость вирусным гепатитом В среди взрослых в 2019 году по сравнению с 2010 годом снизилась в 2,8 раза;

- заболеваемость гриппом в 2019 году по сравнению с 2008 годом снизилась в 3 раза. В 2019 году не зарегистрировано ни одного летального исхода у вакцинированных против гриппа.

Людмила Большакова полагает, что и новая прививка - от коронавируса, с появлением вакцины займет достойное место в московском календаре прививок. А может, станет такой же обычной, как прививка от других инфекционных заболеваний.

Подробности - в видеоинтервью с Людмилой Большаковой.

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