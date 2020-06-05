Большакова: Прививка от COVID займет место в московском календаре прививок

Людмила Николаевна рассказала, что помимо Национального календаря с 12 прививками против разных болезней Москва имеет свой, региональный календарь, в который включены 17 прививок. Многие из них делаются не только детям, но и взрослым москвичам. Вот о них и шел разговор с гостьей "Российской газеты".
По словам Большаковой, самая массовая прививка в столице - от гриппа, которая в прошлый эпидсезон была сделана, например, 62 процентам населения Москвы или более чем 7 миллионам человек. А еще по этому календарю прививки взрослым жителям столицы делаются от дифтерии, столбняка, гепатита В, против кори, а молодым женщинам до 25 лет - так же от краснухи. Кроме того, существует большой перечень профилактических прививок по эпидпоказаниям, для людей из группы риска и так далее.
Говоря об эффективности этой работы, Людмила Большакова привела следующие цифры.
В частности, благодаря вакцинации в Москве
- с 1986 года не регистрируется полиомиелит, вызванный диким полиовирусом;
- с 2012 года не фиксируется дифтерии;
- заболеваемость вирусным гепатитом В среди взрослых в 2019 году по сравнению с 2010 годом снизилась в 2,8 раза;
- заболеваемость гриппом в 2019 году по сравнению с 2008 годом снизилась в 3 раза. В 2019 году не зарегистрировано ни одного летального исхода у вакцинированных против гриппа.
Людмила Большакова полагает, что и новая прививка - от коронавируса, с появлением вакцины займет достойное место в московском календаре прививок. А может, станет такой же обычной, как прививка от других инфекционных заболеваний.
Подробности - в видеоинтервью с Людмилой Большаковой.