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05.06.2020 20:25
Рубрика: Общество

Чем COVID-19 озадачил кардиологов всего мира

Текст: Елена Манукиян

В 15-20% случаях коронавирус вызывает поражение сердечно-сосудистой системы, провоцируя миокардиты, нарушение целостности сосудистой стенки и тромбозы, заявил ведущий кардиолог страны, заместитель директора Университетской клиники МГУ им. Ломоносова Симон Мацкеплишвили в пятницу, 05 июня, на круглом столе, организованном ТАСС и Вести.ru.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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"Всё больше и больше специалистов понимают, что новый коронавирус - это не легочное заболевание, а острая вирусная инфекция, которая поражает кровообращение. Под кровообращением я понимаю и сердечно-сосудистую систему, и систему свертывания крови", - пояснил он.

Мацкеплишвили подчеркнул, что лечить пациентов с COVID-19 должны не только терапевты и пульмонологи, но также кардиологи. При этом он отметил, что в период пандемии резко сократилось число пациентов с инфарктами миокарда.

"Мы все заметили, что пациенты с острыми сердечно-сосудистыми катастрофами вдруг исчезли. И так во всем мире: врачи есть, операционные есть, а пациентов нет. То же самое говорят в Великобритании, России, США, Израиле. С моей точки зрения, это может поводом для того, чтобы пересмотреть наши подходы к лечению ишемической болезни сердца, и возможно, отказаться от агрессивных методов лечения в пользу консервативных", - подытожил он, еще раз подчеркнув, что новая коронавирусная инфекция вызывает много вопросов у кардиологов всего мира.

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