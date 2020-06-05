Экстремальный пилотаж Ми-25 показали на видео

Проход на сверхмалой высоте ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии. Видео: https://t.co/04kYSgu8FJ pic.twitter.com/KxSjTiUztA — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 5, 2020

В Сети появилось видео экстремального полета в исполнении ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии. Машина весом 11 тонн проходит над бетоном аэродрома на высоте нескольких метров.

Ролики с полетами с предельно малой высоте (ПМВ на летном жаргоне) появляются регулярно. Помимо адреналина и эффектного видео это еще и прием боевой подготовки, отрабатываемый летчиками многих стран. "Бреющий" полет позволяет проследовать к цели незаметно для радаров и наблюдателей противника. Особенно эффектно делают это вертолетчики, для которых в силу особенностей их машин ПМВ гораздо меньше, чем у самолетов.

Ми-25 - экспортный вариант советского ударного вертолета Ми-24Д. В нем впервые появилось нынешнее расположение кабин тандемом. Вооружен подвижной пулеметной установкой ЯкБ-12,7 и противотанковыми ракетами "Фаланга".