Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
05.06.2020,  
14:48
Текст:  Антон Валагин

Экстремальный пилотаж Ми-25 показали на видео

В Сети появилось видео экстремального полета в исполнении ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии. Машина весом 11 тонн проходит над бетоном аэродрома на высоте нескольких метров.

Фото: Jim.van.de.Burgt/Wikimedia.org
Пеший по-летному: необычную буксировку Ми-35 сняли на видео

Ролики с полетами с предельно малой высоте (ПМВ на летном жаргоне) появляются регулярно. Помимо адреналина и эффектного видео это еще и прием боевой подготовки, отрабатываемый летчиками многих стран. "Бреющий" полет позволяет проследовать к цели незаметно для радаров и наблюдателей противника. Особенно эффектно делают это вертолетчики, для которых в силу особенностей их машин ПМВ гораздо меньше, чем у самолетов.

Ми-25 - экспортный вариант советского ударного вертолета Ми-24Д. В нем впервые появилось нынешнее расположение кабин тандемом. Вооружен подвижной пулеметной установкой ЯкБ-12,7 и противотанковыми ракетами "Фаланга".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Прототип автомата АК-74М показали на видео 09:34
Посадку Ка-27 на палубу новейшего корвета "Гремящий" сняли на видео 03.06.2020
Испытания дистанционно управляемого РПГ-7 сняли на видео во Вьетнаме 02.06.2020
Сирия
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра 02.06.2020
Штучная модификация: редкая версия Т-62 замечена в Сирии 26.05.2020
вертолеты
Протесты в США начали разгонять военными вертолетами 02.06.2020
Летчики Ленинградской армии отработали посадку с одним двигателем 25.05.2020