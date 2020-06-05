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05.06.2020,  
16:54
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Гантрак из подбитого БТР: вьетнамский опыт пригодился в Африке

Находчивые умельцы в военной форме давно придумали, как рационально использовать технику, пострадавшую в ходе боевых действий.
Фото: Nigerian Army Фото: Nigerian Army
Фото: Nigerian Army

Как правило, поврежденные БТР и бронеавтомобили стараются вернуть в строй, но это не всегда получается. В то же время остаются не потерявшие прочность корпуса, способные защитить от пуль и осколков.

Фото: Chris Lofting / wikimedia.org
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Например, во Вьетнаме американцы устанавливали лишившиеся возможности самостоятельно передвигаться бронетранспортеры М113 без ходовой части на эксплуатировавшиеся в то время армейские автомобили. В результате получались неплохие гантраки (gun truck - вооруженный грузовик). Их использовали вплоть до вывода из страны войск США.

Ровно через 30 лет, в 2003 году, они вспомнили свой вьетнамский опыт в первые месяцы оккупации Ирака. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением различных местных формирований, им вынужденно пришлось заняться созданием импровизированной защищенной колесной техники. В том числе с использованием списанных "сто тринадцатых".

Аналогичные эксперименты, причем успешные, проводили и советские военнослужащие в Афганистане. Известны, например, "Уралы" с боевыми отделениями от БРДМ-2.

Во время событий на Донбассе ополченцы на шасси вездеходов из Миасса монтировали обездвиженные трофейные БМД-2.

Недавно стало известно, что и нигерийские военные, вдохновившись чужим опытом, стали делать свои гантраки с использованием корпусов бронеавтомобилей Cobra и БТР Piranha.

В первом случае в ход пошел двухосный автомобиль, а во втором - трехосный.

Фото: wikimedia.org
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Особенностью этой полевой (в прямом смысле этого слова) модернизации стало то, что с грузовиков удалили их родные кабины, заменив их сварными рубками из кусков металла.

Как предполагается, после установки необходимого вооружения эти машины будут использовать для защиты транспортных колонн от боевиков.

Нигерийская армия длительное время вовлечена в кровопролитный конфликт с незаконными террористическими формированиями. В последнее время появляется информация о поставках из Китая различного оружия, в том числе новых танков, колесных самоходных артиллерийских установок и БМП. Однако ввиду высокой стоимости современной техники не всегда рационально ее задействовать там, где можно обойтись более дешевыми и простыми гантраками. Поэтому эксперты считают, что вслед за первыми образцами будут изготовлены и другие такие бронемашины.

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