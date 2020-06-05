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Кирилл Андреев из "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске

Новости
    05.06.2020, 11:46
Текст:   Олег Усков
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Пять лет назад, 15 июня 2015 года, в доме своих родителей в Балашихе от рака мозга умерла российская певица и актриса Жанны Фриске. Яркая женщина, которой, как отмечает KP.RU, на протяжении всей карьеры приписывали разного рода тайные романы "с миллионерами, коллегами по цеху и обычными поклонниками".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Один из которых, наиболее, видимо, тайный, только что таковым быть перестал - речь про отношения исполнительницы "Малинок" с ныне 49-летним солистом "Иванушек International" Кириллом Андреевым.

О чем артист рассказал на шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Вспоминая: на тот момент Фриске пела в "Блестящих" и отношения звезд "были достаточно серьезные" и страстные. Вплоть до того, что дело шло к свадьбе.

Как уведомил Андреев, он был не на шутку увлечен "блестящей" и та отвечала взаимностью, но молодые люди предпочитали хранить отношения в секрете.

Андреев и Фриске "в буквальном смысле сходили с ума друг от друга" - влюбленные прятались по гримеркам, где "целовались и мечтали о будущей семье", - доверительно сообщает Кирилл. Вспоминая, что Фриске так ему и говорила: "Кирилл, хочу семью".

Фото: kinopoisk.ru
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При этом издание акцентирует: крайне насыщенная и богатая личная жизнь покойной - не всегда миф и пиар. В частности, есть сведения, что Жанна, попав в коллектив "Блестящие" в 1996-м, состояла в отношениях с его продюсером Андреем Грозным. С которым девушку познакомил челябинский бизнесмен Илья Мительман. С которым до того у Жанны тоже был роман.

В 2009 году Грозный сделал предложение Жанне, забеременевшей от Мительмана, но потерявшей ребенка - как судачили, но она отказала продюсеру.

Кроме того, певица встречалась с актером Дмитрием Дюжевым, хоккеистом Александром Овечкиным (далее увлекшимся коллегой Жанны по группе Ксюшей Новиковой), грузинским футболистом "Милана" Кахой Каладзе и фигуристом Виталием Новиковым (что Фриске отрицала). Включается наблюдателями в список и роман с австралийским мультимиллионером греческого происхождения Ником Хэликом - встречу с ним Жанне, тогда жившей в Майами, "организовала подруга".

Вся эта кудрявая чехарда страстей закончилась лишь летом 2011-го - на Дмитрии Шепелеве, что был младше Жанны на восемь лет. В 2013-м у пары родился сын Платон.

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