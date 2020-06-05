Колокольцев представил личному составу заместителя министра Лебедева

Кадровые изменения произошли в руководстве МВД России.

В пресс-центр ведомства сообщили, что сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу назначенных Указами президента России заместителя министра - начальника Следственного департамента МВД генерал-майора юстиции Сергея Лебедева, министра внутренних дел по Республике Коми полковника полиции Андрея Сицского, начальника Управления МВД России по Смоленской области полковника полиции Валерия Саржина и начальника Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу полковника полиции Сергея Костенко.

Глава ведомства подчеркнул, что эти руководители имеют большой практический опыт. Так, Сергей Лебедев работал в следственных подразделениях, в том числе более 15 лет - на руководящих должностях, и зарекомендовал себя настоящим профессионалом, умеющим принимать грамотные процессуальные и управленческие решения.

Владимир Колокольцев поставил перед начальником СД МВД России первоочередные задачи: "Следует повышать эффективность работы по раскрытию и расследованию преступлений, принимать исчерпывающие меры по возмещению причиненного ими вреда. Дополнительные усилия должны быть сосредоточены на установлении лиц по нераскрытым преступлениям, и прежде всего совершенным с использованием IT-технологий. На особом контроле необходимо держать расследование преступлений в области реализации национальных проектов, деяний, совершенных в оборонно-промышленном комплексе, финансово-кредитной сфере, а также коррупционной и экстремистской направленности".

По словам министра, "данное направление работы крайне ответственное. За каждым уголовным делом стоят судьбы людей и об этом нужно всегда помнить".

От вновь назначенных руководителей территориальных органов ведомства Владимир Колокольцев потребовал принять дополнительные меры по повышению эффективности раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных организованными группами или преступными сообществами.

"Кроме того, среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Необходимо уделять больше внимания организации деятельности в указанной сфере. Особенно это касается Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - констатировал Владимир Колокольцев.

Министр пожелал коллегам успехов в службе на благо России и напомнил о предстоящем важнейшем событии в жизни страны: "Главой государства определена дата голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Прошу с максимальной ответственностью подойти к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в этот период". Новые руководители приступили к выполнению служебных обязанностей.