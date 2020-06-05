Постановление правительства Ленинградской области от 5 июня 2020 года № 369 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко





Приложение к постановлению Правительства Ленинградской области от 5 июня 2020 года № 369

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182 "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ленинградской области"

1. Приложение 3 (Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки) изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182

(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 5 июня 2020 года № 369)

Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей в целях реализации пункта 1.6 постановления Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182

№ п/п / Код ОКВЭД / Расшифровка

1. 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов

2. 45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

3. 45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая

4. 45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах

5. 47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

6. 47.78.3 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

7. 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

8. 47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

9. 47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах

10. 47.53.2 Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах

11. 47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

12. 47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

13. 47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах

14. 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

15. 47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах

16. 47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах

17. 47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах

18. 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах

19. 47.78.5 Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях

20. 47.78.8 Торговля розничная филателистическими и нумизматическими товарами в специализированных магазинах

21. 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах

22. 47.79 Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах

23. 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

24. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

25. 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

26. 49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

27. 55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

28. 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

29. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

30. 74.2 Деятельность в области фотографии

31. 77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

32. 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

33. 82.3 Деятельность по организации конференций и выставок

34. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

35. 85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств

36. 88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

37. 88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

38. 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

39. 91.01 Деятельность библиотек и архивов

40. 91.02 Деятельность музеев

41. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

42. 95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

43. 96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

44. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

45. 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

46. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

47. Деятельность в сфере ремесел*

*В значении согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 30 июня 2017 года № 255 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел, в рамках государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области".".

2. Приложение 4 (Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций Ленинградской области, приостановивших свою деятельность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки) изложить в следующей редакции:

"Приложение 4 к постановлению Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182

(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 5 июня 2020 года № 369)

Перечень основных видов экономической деятельности индивидуальных предпринимателей в целях реализации пункта 1.6.1 постановления Правительства Ленинградской области от 9 апреля 2020 года № 182

№ п/п / Код ОКВЭД / Расшифровка

На территории всей Ленинградской области

1. 79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

2. 96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Зона 1: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Ломоносовский районы

3. 47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах

4. 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

5. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

6. 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

7. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов

8. 93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

9. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

10. 88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам И 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

12. 91.01 Деятельность библиотек и архивов

13. 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Зона 2: Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы, Сосновоборский городской округ

14. 47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью

15. 47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

16. 90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

17. 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов".







