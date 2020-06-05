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5 июня 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 5 июня 2020 года № 370 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

В соответствии с Предложением в порядке подпункта 8 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 3 июня 2020 года № 47-00-01/31-3690-2020 руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области - Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области, в целях снятия на территории Ленинградской области ограничительных мероприятий, соответствующих I этапу возобновления деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, согласно Методическим рекомендациям МР 3.1.0178-20, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года, Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

абзац седьмой пункта 1.21 изложить в следующей редакции:

"предприятиям торговли обеспечить выполнение Методических рекомендаций МР 3.1/2.3.5.0191-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 июня 2020 года, а также обеспечить посетителям возможность приобретения гигиенических масок.";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в строке первой:

в графе второй слово ""Выборгский" исключить,

в графе третьей дополнить словом ""Выборгский";

в строке третьей в графе второй слова "(за исключением торговли парфюмерией и косметикой)" исключить;

в строке пятой в графе второй слова "(за исключением торговли парфюмерией и косметикой)" исключить;

в приложении 3 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

в строке первой:

в графе второй слово ""Выборгский" исключить,

в графе третьей дополнить словом "Выборгский";

дополнить строками следующего содержания:

"Медицинские осмотры граждан, поступающих на военную службу по контракту | Разрешены | Разрешены | Разрешены

Медицинские осмотры граждан, поступающих в образовательные организации | Разрешены | Разрешены | Разрешены".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 5 июня 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



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