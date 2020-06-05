МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги

Москва ответит на демарш властей Чехии, которые под надуманными предлогами высылают российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать", - указали в МИД. - Чешская сторона, продолжили во внешнеполитическом ведомстве, поступила "непорядочно и недостойно".

Напомним, в пятницу посольство РФ в Праге получило ноту о высылке из республики двух сотрудников российского центра культуры, которые якобы были замешаны в деле о "доставке" в Прагу яда рицина.