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05.06.2020 20:58
Рубрика: Власть

МИД пообещал адекватно ответить на высылку российских дипломатов из Праги

Текст: Владимир Шилов

Москва ответит на демарш властей Чехии, которые под надуманными предлогами высылают российских дипломатов. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Фото: AP Photo/Petr David Josek
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"Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать", - указали в МИД. - Чешская сторона, продолжили во внешнеполитическом ведомстве, поступила "непорядочно и недостойно".

Напомним, в пятницу посольство РФ в Праге получило ноту о высылке из республики двух сотрудников российского центра культуры, которые якобы были замешаны в деле о "доставке" в Прагу яда рицина.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Чехия Правительство МИД

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