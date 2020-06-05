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05.06.2020,  
11:30
Текст:  Олег Корякин

NI назвал важную особенность российского дрона "Охотник"

Журнал The National Interest проанализировал возможности ударного российского дрона "Охотник".
Фото: Минобороны РФ
Истребитель Су-57 начали тестировать в качестве ударного беспилотника

Издание The National Interest отреагировало на новость о том, что тяжелый ударный дрон "Охотник" застрахуют почти на 1,3 миллиарда рублей в рамках подготовки к новому этапу испытаний. В статье под заголовком "Новый российский "Охотник"-невидимка близок к боеготовности" обозреватель Крис Осборн оценил возможности беспилотника.

Автор подчеркивает, что он исходит из скудной информации, обнародованной ранее. Судя по изображениям, "Охотника" несет вооружение во внутренних отсеках, так как дрон не имеет внешних точек подвески. Сравнивая конфигурацию БПЛА с американским стелс-бомбардировщиком B-2, аналитик делает вывод, что "Охотник" уступает ему в скрытности, поскольку имеет более угловатую конструкцию. Российский дрон напоминает автору стелс-истребитель F-117 Nighthawk .

Но, несмотря на "относительную скрытность", российский дрон обладает особенностью, которая должна вызвать обеспокоенность у конкурентов в США, пишет NI.

Его летные маневры с истребителем пятого поколения Су-57 демонстрируют возможность совместной работы, когда пилот самолета управляет дроном. Эту технологию сейчас развивают и в Америке на самолетах F-22 и F-35. Она позволяет взаимодействовать летательным аппаратам напрямую, без посредничества наземных станций. Это улучшит возможности разведки и позволит Су-57 действовать на безопасном расстоянии от противника. Хорошо вооруженный "Охотник" сможет атаковать районы повышенного риска, защищенные средствами ПВО.

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