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05.06.2020 17:22
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Опыт по пересадке многослойной кожи впервые завершился успехом

Текст: Ольга Орлова

Группе ученых из Детского медицинского центра Бостона, Медицинской школы Гарварда и Университета Индианы удалось вырастить настоящую человеческую кожу из эмбриональных клеток. Причем они получили не просто эпителий, а полноценную, многослойную кожу, в которой в процессе роста сформировались и железы, и нервные окончания, и волосяные фолликулы. О том, как это происходило, ученые описали в журнале Nature.

Кожа представляет собой сложный многослойный орган, состоящий из эктодермы и мезодермы. Эктодерма дает начало эпителию - наружному слою, а также нервной системе. Мезодерма образует глубинные слои кожи, где находятся сосуды, железы и волосяные фолликулы. Именно такая сложная структура мешала ученым ранее воссоздать кожу как орган человеческого тела.

Фото: iStock
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Для своего опыта исследователи взяли плюрипотентные стволовые клетки человека, которые поместили в чашку Петри - специальный сосуд для культивирования колоний микроорганизмов со слоем питательной среды, в данном случае в нее добавили различные стимуляторы роста.

Фрагмент кожи выращивали в течение нескольких месяцев. И все это время наблюдали за эволюцией клеток.

Эмбриональные клетки сформировали в инкубаторе клеточную массу, в которой постепенно, в течение двух недель, дифференцировались два вида клеток - кератиноциты (предшественники эпидермальных клеток) и фибробласты (предшественники дермы). Затем, еще через две недели, появились меланоциты (продуцирующие меланин) и будущие нейроны. На 56-й день начали появляться фолликулы. А на 140-й день образовалась собственно кожа, с волосками, сальными железами и жировой клетчаткой.

Когда ученые подсадили полученный кусочек кожи подопытной мыши со сниженным иммунитетом, опыт увенчался успехом: искусственно выращенная кожа прижилась.

Это знаменует собой важный этап в развитии медицины. На основе этого метода можно будет помочь людям, страдающим от облысения, или тяжелыми кожными заболеваниями. Что касается реабилитации пациентов с ожогами, то о перспективах для этой категории больных говорить преждевременно, поскольку темпы роста новой кожи слишком низки для пересадки.

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