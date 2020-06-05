Пеший по-летному: необычную буксировку Ми-35 сняли на видео

Силы ПНС буксируют брошенный ЛНА вертолет в окрестностях Триполи. pic.twitter.com/DH2p4xOHwB — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) June 5, 2020

В Сети появилось видео необычной буксировки вертолета Ми-35 (экспортная версия Ми-24В). Внешне исправную машину оставила Ливийская национальная армия в окрестностях Триполи.

Правительственные войска подцепили 11-тонный вертолет за стойку переднего шасси к пикапу и повезли в неизвестном направлении. Цель буксировки также неизвестна, пишет bmpd. Непривычный к такому способу передвижения Ми-35 отчаянно вилял на узкой дороге, поднимая пыль по обочинам.

Ми-24В - самая массовая модификация советского ударного вертолета, прозванного "летающей БМП". Принята на вооружение в 1976 году, вооружена противотанковыми управляемыми ракетами "Штурм", блоками неуправляемых ракета, 4-ствольным крупнокалиберным пулеметом ЯкБ-12,7 на подвижной турели. Выпущено более тысячи единиц Ми-24В и Ми-35. Стоит на вооружении более 40 стран: от Бразилии до Чехии.