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05.06.2020 18:45
Рубрика: В мире

Посольство РФ в Бишкеке представило список ближайших авиарейсов из Киргизии в РФ

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Посольство Российской Федерации в Киргизии опубликовало график авиарейсов до 17 июня из Бишкека и Оша в города РФ. Как сообщили в диппредставительстве, места будут предоставлены только гражданам, имеющим право на въезд в Россию.

В Киргизии с восьмого июня возобновляются внутренние авиарейсы

7 июня 2020-го состоятся два авиарейса - из Бишкека в Москву и Оша в Новосибирск. 8 - из Оша в Москву. 14 - из Бишкека в Москву. 17 - из Бишкека в Казань.

В посольстве по вопросам возможности вылета просят звонить в консульский отдел диппредставительства по телефонам 0312612615, 0312612617 или обращаться в Генконсульство РФ в Оше по телефонам 0558909005, 322288221.

В мире экс-СССР Киргизия

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