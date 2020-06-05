Прототип автомата АК-74М показали на видео

Автомат АК-74М по праву считается одним из самых совершенных и популярных автоматов в мире. Оружие, созданное легендарным конструктором Михаилом Калашниковым, получилось легким, надежным и компактным, и с низкой отдачей при стрельбе.

- Разработка этой серии началась в конце 80-х годов и была направлена на создание унифицированного образца автомата, предназначенного для вооружения всех родов войск и специальных служб, - рассказал сотрудник Военно-исторического музея артиллерии Руслан Чумак в видео Калашников Media.

До начала работ по созданию АК-74М отдельно существовал автомат, укомплектованный ночным прицелом. При этом такие АК имели специальное устройство для присоединения прицельных приспособлений.

Конструктивно такой автомат не отличался от автомата для рядовых пехотинцев, однако он требовал дополнительного оборудования для его изготовления. Поэтому было введено требование установки планки для ночных прицелов на все образцы, что и было реализовано в модернизированном автомате Калашникова.

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