Путина пригласили посетить приют для собак

Во время видеоконференции с экологами и зоозащитниками президент получил приглашение в муниципальный приют для собак.

Директор Ногинского муниципального приюта Юлия Бросалина рассказала, что у них сейчас 450 собак, а также поведала о жизни в период пандемии. "Было тяжело, конечно, но мы справились", - заметила она. Приют получил помощь от фонда и неравнодушных граждан.

Бросалина рассказала про акцию "Лапы дружбы" в поддержку животных в приютах: к акции присоединились 74 приюта из 51 региона, она пройдет с 5 по 18 июня: можно купить корм, медикаменты, посетить приют, а также при желании - дать дом питомцу. "Животным очень нужна наша с вами помощь, поддержка", - сказала директор приюта и пригласила президента в гости. В ответ глава государства улыбнулся.

Владимир Путин также пообещал поддержать финансово приюты, на жизни которых негативно сказалась пандемия коронавируса. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил сделать это из Резервного фонда, добавив, что суммы потребуются небольшие.