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Радиоведущая Юлия Норкина умерла на 54-м году жизни

Новости
    05.06.2020, 14:35
Текст:   Олег Усков

Радиоведущая Юлия Норкина, супруга лауреата премии "ТЭФИ" Андрея Норкина, скоропостижно умерла в возрасте 53 лет.

Как рассказал KP.RU друг семьи Норкиных историк Евгений Спицын, причиной смерти женщины стал инфаркт.

"Юля переживала за сына. Из-за этого произошел инфаркт", - сообщил он.

"Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс", - цитирует издание Спицына. Добавившего: "Юлю не успели спасти".

Как пояснил историк, у Норкиных возникли проблемы с переходом сына в старшую школу.

Прощание с Юлией Норкиной пройдет 6 июня на Новодеревенское кладбище в Пушкине, сообщил Андрей Норкин.

Норкина вместе с мужем вели на Радио "Комсомольская правда" программы "120 минут" и "Простыми словами".

Последний свой эфир Норкина провела 26 апреля, это был радио-марафон, посвященный врачам-героям.

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