Более 60% месячной нормы осадков выпало с начала июня в столице

Первый месяц лета начался с проливных дождей, в результате в столице выпал 51 мм осадков, что составляет 64 процента от месячной нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Отметим, что несмотря на улучшение погоды, сегодня в столице может вновь пойти дождь с градом, возможна гроза. По данным метеорологов, местами сможет выпасть до 4-7 мм осадков.

А вот температура воздуха постепенно повышается, сегодня днем она достигнет +20 градусов, а завтра воздух прогреется выше этого значения. К воскресенью столбики термометра смогут подняться до +28. Впрочем, тоже не исключены дожди.