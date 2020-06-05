Депутат Мосгордумы: Вопросы экологии остаются актуальными даже на фоне пандемии коронавируса

В Мосгордуме после снятия режима самоизоляции планируют провести слушания на тему переработки мусора и защиты экологии. Об этом сообщил заместитель председателя городской думы Степан Орлов.

- После окончания всех режимов повышенной готовности планируем провести слушания, связанные с обсуждением проблем раздельного накопления отходов и переработки мусора, - сказал Степан Орлов.

Депутат отметил, что городская дума внимательно наблюдает за действиями правительства Москвы в сфере раздельного накопления отходов и переработки мусора и поддерживает их.

"Многие организации переходят к сбору мусора и к его делению на уже большое количество фракций, то есть отдельный сбор металла, отдельный сбор бумаги. У нас есть хорошие традиции: сбор макулатуры, сбор металлолома. И сейчас к действиям правительства Москвы, к действиям наших коммунальных организаций подключаются различные экологические организации, которые устраивают дополнительный сбор мусора, его переработку, изготовление новых полезных вещей из переработанного мусора. Безусловно, мы должны идти по этому направлению, потому что мы все понимаем, что подавляющий объем всего мусора может быть переработан и использован заново, - добавил Орлов. Как сказал депутат, вопросы экологии остаются актуальными даже на фоне пандемии коронавируса.

Для мегаполисов, по мнению депутата, по-прежнему актуальны вопросы переработки мусора. Как отметил Степан Орлов, жители Москвы уже включились в программу по раздельному сбору твердых бытовых отходов.

"Отрадно, что наконец-то приняты очень важные решения на федеральном уровне, на городском уровне, и с начала этого года Москва перешла к раздельному накоплению отходов. Москвичи уже начали привыкать, что у их домов стоят как минимум два бака, помеченные разными цветами - контейнеры синий и серый. Синий контейнер - это отходы, которые могут быть переработаны: металл, пластик, бумага. В другой контейнер складываются уже такие пока неперерабатываемые отходы: пищевые отходы, загрязненные емкости и так далее", - пояснил Степан Орлов.