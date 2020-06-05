Московские школьники напишут итоговое сочинение 8 июня

Школьники, которые ранее получили незачет или не смогли присутствовать на экзамене, напишут итоговое сочинение 8 июня. Об этом сообщает mos.ru.

- Дату утвердила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, - говорится на сайте. - Писать сочинение будут около 400 человек.

Итоговое сочинение также планируют писать выпускники прошлых лет и студенты средних специальных учебных заведений. Обновленные уведомления о регистрации направят участникам в личные кабинеты на mos.ru до 5 июня. Там же позже опубликуют результаты.