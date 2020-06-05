Московские врачи вылечили от коронавируса более 97 тыс. человек

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала:

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97358 человек.

Отсутствие у человека вируса после лечения подтверждается специальными исследованиями. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00, по номеру 8 (495) 870-45-16.