На северо-востоке Москвы задержали мужчину, укравшего саженцы

Необычного вора задержали сотрудники полиции Северо-Восточного административного округа столицы.

В пресс-службе УВД по СВАО сообщили, что жители района Марфино в одной из социальных сетей разместили обращение о том, что купленные и посаженные ими во дворе саженцы туи были выкопаны неизвестными. С просьбой о помощи в розыске деревьев они обратились ко всем, кто может помочь их вернуть.

Эта информация была передана участковым уполномоченным полиции, которые в ходе просмотра камер видеонаблюдения и отработки жилого сектора в течение нескольких часов установили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель, который в вечернее время выкопал посаженные деревья и пересадил их на участок возле местной голубятни.

Сейчас саженцы туи возвращены и посажены в грунт перед подъездом дома.

Дознанием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.