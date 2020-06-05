Под Орлом семья отравилась угарным газом

В городе Мценск Орловской области семья из трех человек отравилась угарным газом. Супруги и малолетний ребенок теперь госпитализированы.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по факту начали проверку, в рамках которой выяснилось, что утечка угарного газа произошла из-за неисправности газовой колонки в квартире пострадавших. Кроме того, техобслуживание этого прибора не проводилось должным образом.

- По фактам нарушений прокурором направлено представление в адрес генерального директора ООО "Газпроммежрегионгаз Орел", рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры, - отметила представитель ведомства Татьяна Цуканова.

Помимо этого, материалы проверки с постановлением были направлены в Мценский Следственный отдел СУ СК России по Орловской области: они стали основанием для уголовного дела, которое уже завели по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя).