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05.06.2020 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Орлом семья отравилась угарным газом

Текст: Анна Скрипка (Орел)

В городе Мценск Орловской области семья из трех человек отравилась угарным газом. Супруги и малолетний ребенок теперь госпитализированы.

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по факту начали проверку, в рамках которой выяснилось, что утечка угарного газа произошла из-за неисправности газовой колонки в квартире пострадавших. Кроме того, техобслуживание этого прибора не проводилось должным образом.

- По фактам нарушений прокурором направлено представление в адрес генерального директора ООО "Газпроммежрегионгаз Орел", рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры, - отметила представитель ведомства Татьяна Цуканова.

Помимо этого, материалы проверки с постановлением были направлены в Мценский Следственный отдел СУ СК России по Орловской области: они стали основанием для уголовного дела, которое уже завели по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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