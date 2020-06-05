Прокуратура проверит информацию о нарушении прав курьеров в Москве

Прокуратура Москвы организовала проверку информации о нарушении прав курьеров Delivery Club.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, проведение проверки поручено Савеловской межрайонной прокуратуре, которая оценит исполнение организацией требований трудового законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Как отметила Нефедова, надзорные мероприятия были инициированы после жалоб курьеров, которые они разместили в социальных сетях.

Судя по записям, курьеры жаловались на то, что руководство компании штрафовало их за отказ от выполнения заказов с увеличенным радиусом действия. При этом, как утверждают разносчики еды, известные по своей зеленой униформе, кроме штрафов им грозили увольнением и невыплатой зарплаты.