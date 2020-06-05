В честь дня эколога Мосприрода проведет онлайн-марафон

В этом году праздник экологов пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.

Как рассказали в пресс-службе, эко-марафон "День эколога 2020" будет состоять из трех спецпроектов: "Зеленые факты", "Было-стало: экология сквозь года, "Зеленая энергия: сила онлайн-активностей". Проект "Зеленые факты" расскажет об интересных экологических фактах и событиях, связанных с территориями ГПБУ "Мосприрода".

Проект "Было-стало: экология сквозь года" через фотографии покажет, как изменились природные территории и экоцентры Москвы. Проект "Зеленая энергия: сила онлайн-активностей" представит интересные мастер-классы, виртуальные экскурсии, а также игры, викторины, квесты, фотовыставки, эколого-просветительские занятия.

Участвовать в эко-марафоне можно на YouTube-канале Мосприроды.