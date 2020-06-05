ВТБ в Белгороде поддержал клиентов более чем на 1,6 млрд рублей

ВТБ в Белгороде одобрил кредитные каникулы 1901 заемщику - физическому лицу более чем на 1 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь на 633 млн рублей. Общая сумма поддержки составила более 1,6 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрена 1901 заявка более чем на 1 млрд рублей, из которых 1800 (на 913 млн рублей) - по потребительским кредитам, 70 заявок - по ипотеке (на 88 млн рублей), 31 - по автокредитам (на 15 млн рублей). Порядка 94% всех заявок было согласовано в рамках собственных программ поддержки клиентов банка.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам (постановление Правительства №422) банк заключил соглашения с 50 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставив кредиты на общую сумму 126 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сфер общественного питания, оптово-розничной торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Также ВТБ в Белгородской области реструктурировал кредиты 36 региональным предприятиям среднего и малого бизнеса на 507 млн рублей, как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более - будет списано 50% долга и процентов по нему. В настоящее время ВТБ в регионе одобрено 10 заявок на общую сумму 30 млн руб. В работе находятся еще 40 заявок на сумму более 150 млн руб.

ВТБ занимает лидирующие позиции на финансовом рынке Белгородской области. По итогам первого квартала кредитный портфель банка достиг 51 млрд рублей, объем привлеченных средств составил 64,1 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель за квартал увеличился до 22,2 млрд рублей (+5%), из которых 13,3 млрд - кредиты наличными, 6,5 млрд - ипотека (+11%), 1,2 млрд - автокредиты (+4%). Объем выдачи увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%, до 3,1 млрд рублей. Привлеченные средства физлиц выросли на 3%, до 46,2 млрд рублей, при этом объем инвестиционных продуктов - 9,5 млрд рублей (+16% к началу года).

Корпоративный кредитный портфель на 1 апреля составил 28,8 млрд рублей, объем пассивов - 17,9 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Белгородской области, вице-президент Виктор Кривошеев отметил: "Очевидно, что существенные перемены в финансовом поведении многих наших клиентов, произошедшие в последние два месяца, в дальнейшем окажут влияние на показатели роста банковского бизнеса. Однако сейчас в центре внимания не прибыль, а необходимость сообща преодолеть трудное время. Важно минимизировать социально-экономические последствия пандемии, и ВТБ первым среди банков стал предоставлять помощь как бизнесу, так и жителям региона, оказавшимся в непростой ситуации. Уверен, что эти решения помогут с минимальными потерями выйти из режима ограничительных мер и создадут базу для дальнейшего развития".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)