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05.06.2020 06:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке впервые открылась онлайн-ярмарка местных производителей

Текст: Юлия Гарднер

В Петропавловске-Камчатском начала работу ярмарка местных производителей. Из-за пандемии коронавируса она впервые проходит в онлайн-формате, сообщается на сайте правительства края.

Харбинская международная ярмарка перенесена на 2021 год

Приобрести натуральные качественные продукты - хлебные и кондитерские изделия, яйца, молоко, рыбу, сыр и другое - можно, сделав заказ на сайте.

- Ярмарка - это сложившийся на Камчатке формат торговли товарами камчатских производителей. Теперь он стал более удобным. Онлайн-площадка обеспечивает прямой доступ покупателей к качественным продуктам и товарам местных производителей, - рассказали в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.

В общей сложности представлена продукция более 20 местных предприятий и ИП. Получить товар на дом можно с помощью службы такси или же самостоятельно забрать его в павильоне, где расположена ярмарка.

Общество Здоровье Экономика Товары и цены Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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