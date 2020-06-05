На Камчатке впервые открылась онлайн-ярмарка местных производителей

В Петропавловске-Камчатском начала работу ярмарка местных производителей. Из-за пандемии коронавируса она впервые проходит в онлайн-формате, сообщается на сайте правительства края.

Приобрести натуральные качественные продукты - хлебные и кондитерские изделия, яйца, молоко, рыбу, сыр и другое - можно, сделав заказ на сайте.

- Ярмарка - это сложившийся на Камчатке формат торговли товарами камчатских производителей. Теперь он стал более удобным. Онлайн-площадка обеспечивает прямой доступ покупателей к качественным продуктам и товарам местных производителей, - рассказали в Камчатском выставочно-инвестиционном центре.

В общей сложности представлена продукция более 20 местных предприятий и ИП. Получить товар на дом можно с помощью службы такси или же самостоятельно забрать его в павильоне, где расположена ярмарка.