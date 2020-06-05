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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае вахтовик похитил три килограмма золота и серебра

Текст: Юлия Гарднер

Николаевский-на-Амуре городской суд вынес приговор жителю Челябинской области, который украл драгоценный металл, работая в одной из золотодобывающих артелей Хабаровского края.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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С февраля по декабрь 2018 года мужчина, будучи мастером по ремонту и обслуживанию электрооборудования на золоторудном месторождении в Николаевском-на-Амуре районе, похищал гравитационный концентрат, содержащий в своем составе драгоценные металлы - золото и серебро. Он промывал его, расфасовывал и упаковывал в полимерные свертки.

"Похитив свыше двух тысяч грамм золота и 831 грамм серебра, обвиняемый тайно вынес их с территории предприятия. 28 свертков спрятал в тайнике в лесополосе и два поместил в углубление капитальной стены подвального помещения недостроенного здания", - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Мужчину задержали сотруднкии УФСБ, когда он перевозил похищенное. Ущерб предприятию превысил 5,5 миллиона рублей.

Учитывая раскаяние обвиняемого, суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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