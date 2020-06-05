В Приамурье осудили разрушивших снежный городок вандалов

Благовещенский городской суд вынес приговор двум молодым людям, которые в январе этого года повредили и разрушили 17 ледовых фигур в новогоднем снежном городке.

Видеосьемка, на которой запечатлен акт вандализма, позволила полиции оперативно найти злоумышленников, которые признались в содеянном и публично попросили прощения у создателей городка и у общественности.

Суд признал граждан виновными и на полгода приговорил их к ограничению свободы. На протяжении шести месяцев им запрещено с 22:00 до 6:00 часов покидать место жительства. Также они не вправе посещать увеселительные заведения и раз в месяц обязаны отмечаться в надзорных органах.

"Признать за администрацией Благовещенска право на удовлетворение гражданского иска", - говорится в сообщении городского суда.

Мэрия областного центра оценила нанесенный ущерб более чем в 1,8 миллиона рублей. Виновные с суммой иска не согласились. Вопрос о взыскании денежных средств будет рассмотрен в отдельном гражданском судопроизводстве.