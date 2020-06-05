В Находке сдачу ЕГЭ могут перенести на осень

Государственная итоговая аттестация стартует в Приморском крае 3 июля. Уже оборудовано 73 пункта проведения экзаменов, в которых под ЕГЭ отведено 824 аудитории. В выпускных испытаниях будут заняты 3 085 педагогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Однако проведение ЕГЭ в Находке в этом году вызывает опасения. Город до сих пор находится на карантине, хотя во всем крае уже вступили в силу послабления режима. Здесь в конце апреля был зарегистрирован массовый очаг заражения коронавирусной инфекцией. Из всех выявленных в Приморье зараженных каждый четвертый (25,3%) приходится на Находку. В связи с этим въезд и выезд из города ограничен.

Ситуацию с возможностью переноса проведения ЕГЭ в Находке обсуждал министр просвещения России Сергей Кравцов во время селекторного совещания с регионами. Возможно, выпускные испытания в этом городе будут перенесены на август или на осень, однако, по словам министра образования края Натальи Бондаренко, принципиального решения еще нет.

Губернатор Олег Кожемяко согласен с позицией федерального ведомств о возможном переносе проведения ЕГЭ в Находке. По его словам, стоит уделять особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при подготовке и непосредственно проведении ЕГЭ во всех муниципалитетах.

Как подчеркивалось на сегодняшней встрече Олега Кожемяко и Натальи Бондаренко, согласно рекомендациям Роспотребнадзора рассадку учеников во время государственной итоговой аттестации планируется осуществлять зигзагообразно. В классах смогут находиться одновременно всего лишь от 9 до 11 учащихся. Хотя в прошлые годы в одном классе размещали, как правило, 15 школьников.

Сами аудитории будут продезинфицированы, педагогов обеспечат масками и перчатками, у выпускников измерят температуру.

К 3 июлю в Приморье будет создан Ситуационный центр, в котором общественные наблюдатели смогут контролировать ход выпускных экзаменов через видеокамеры.