За два года АО "Восточный порт" инвестировало в экологию 6 млрд рублей

Два года назад АО "Восточный Порт", подписав соглашение с администрацией Приморья, Минтрансом РФ, Росприроднадзором, и Росморпортом, приступило к реализации плана природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия перевалки угля на окружающую среду.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, документ стал основой собственной комплексной экологической программы порта, в основу которой легли лучшие мировые практики.

- Общая сумма наших инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет около шести миллиардов рублей, в том числе запланированные вложения на приобретение оборудования в текущем году превысят 1,7 миллиарда, - приводит данные управляющий директор АО "Восточный порт" Вадим Байбак.

Компания целенаправленно выстраивает систему пылеподавления, используя лучшие технологические решения на всех этапах производства.

Еще до начала реализации программы, "Восточный Порт" начал поэтапно возводить ветропылезащитные ограждения, которые должны задерживать угольную пыль в границах санитарно-защитной зоны предприятия. Сейчас стальные панели высотой более 20 метров установлены на протяжении 2,5 километров периметра предприятия. Работы продолжаются.

Для этой же цели предприятие модернизировало систему орошения на угольных складах. Ряд ее компонентов не имеет аналогов в мире. На стационарных дождевальных установках было заменено 304 оросителя, каждый из них способен выпускать воду на 15 метров в высоту, охватывая до 45 "квадратов" площади угольного штабеля.

На складских площадях внедрены всесезонные мобильные системы пылеподавления: движущиеся по рельсам самоходные портальные комплексы с мощными снегогенераторами и системы, распыляющие воду под высоким давлением с вершин стрел стакеров - передвижных конвейерных машин. Модернизирована система аспирации, - на пересыпных станциях закрытых конвейерных линий установили две новейшие мощные пылеулавливающие установки.

В прошлом году "Восточный порт" обновил очистные сооружения, реконструировав системы водоотведения, загерметизировав поверхность пирса и причалов для предотвращения стока поверхностных вод в акваторию. Также очистные сооружения установлены на Третьей очереди специализированного угольного комплекса. Вода здесь сначала отстаивается, а затем проходит через современные технологичные фильтры.

За два года значительно пополнился парк спецтехники компании. Теперь на территории порта круглый год работают четыре вакуумные пылеуборочные машины Koluman, три вакуумных погрузчика Disab, по шесть мобильных и стационарных снегогенераторов.

Кроме того, компания ведет постоянный экологический мониторинг, отслеживая состояние атмосферного воздуха, промышленных вод и акватории.

По словам директора по вопросам охраны окружающей среды АО Галины Маслаковой, "Восточный Порт" - первый угольный терминал Дальнего Востока, получивший сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 "Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению". Сейчас порт готовится к процедуре ресертификации, итоги которой подтвердят соответствие компании российскому законодательству и международным требованиям по контролю факторов риска в производственной деятельности и влияния на окружающую среду.

Справка "РГ"

АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 миллионов тонн.

Пресс-релиз предоставлен АО "Восточный порт"