В Башкирии осудили мужчину, убившего одним выстрелом двоих людей

Верховный суд Башкирии вынес приговор 58-летнему жителю Абзелиловского района, который одним выстрелом убил сразу двоих людей. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, преступление было свершено в апреле 2019 года. Подсудимый, который был в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 17-летним родственником, достал из сейфа охотничье двуствольное гладкоствольное ружье "ИЖ-27 ЕМ" и выстрелил в подростка с близкого расстояния. При этом пуля прошла сквозь тело односельчанина, оказавшегося между оппонентами, и попала в голову молодого человека. Оба от полученных ран умерли на месте.

Подсудимый, захватив с собой винтовку "ТОЗ-8М" и боеприпасы, убежал в лес, где его задержали полицейские.

На суде обвиняемый вину в совершении преступлений признал частично. Верховный суд РБ признал его виновным в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Подсудимому назначили наказание в виде 17 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и взыскал компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.