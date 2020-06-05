В Нижегородской области начались региональные выплаты медработникам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о региональных стимулирующих выплатах сотрудникам медицинских организаций за март-июнь этого года. На эти цели будет направлено 150 миллионов рублей.

Выплаты уже начались, сообщила пресс-служба регионального правительства. Они положены тем сотрудникам медицинских организаций, которые трудятся там, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. В федеральный перечень они не вошли.

- Например, это специалисты диагностических центров, принимающие пациентов на компьютерную томографию амбулаторно. У них уровень риска при контакте с больными сопоставим с риском, которому подвергаются их коллеги, работающие с больными непосредственно в стационарах. Технические специалисты, инженерные кадры, уборщицы - все эти люди трудятся с полной самоотдачей, и их надо обязательно вознаградить, - пояснил Глеб Никитин.

К примеру, среднему медперсоналу "скорой", задействованному в комплектации и укладке препаратов и инструментов, водителям, уборщикам производственных и служебных помещений - ежемесячная выплата составит 20 процентов от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года. Инженерам отделения амбулаторного диализа положено 40 процентов от среднемесячного дохода, 50 процентов от среднемесячного дохода будет начислено специалистам технической поддержки стационаров. Все категории работников и суммы выплат перечислены в распоряжении правительства региона от 2 июня 2020 г. №570-р.

Планируется, что все региональные выплаты сотрудники медицинских организаций получат уже в июне.