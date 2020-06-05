На Алтае скончался первый врач с COVID-19

В Алтайском крае зарегистрирована первая гибель медицинского работника от коронавируса. Умер Сергей Ходоренко - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера, где в конце мая была зарегистрирована вспышка COVID-19.

Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике распространения коронавирусной инфекции, 58-летний врач в течение нескольких дней боролся с болезнью. Но медики не смогли спасти коллегу, у которого заболевание протекало в тяжелой форме.

- Это пока единственный в Алтайском крае летальный случай среди медицинских работников за весь период пандемии, - отметили в минздраве региона.

Сергей Ходоренко более 35 лет отдал медицине. Он долгое время работал анестезиологом-реаниматологом в отделении анестезиологии и реанимации Алтайского краевого онкологического диспансера и в 1999 году возглавил это отделение. Затем трудился в Диагностическом центре Алтайского края, руководил Новоалтайской городской больницей. Потом вновь вернулся в онкологический диспансер. Какую бы должность Сергей Анатольевич ни занимал, он всегда оставался практикующим врачом-анестезиологом-реаниматологом.

Губернатор Виктор Томенко, министерство здравоохранения и медицинская общественность Алтайского края выразили искренние соболезнования родным и близким Сергея Ходоренко.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции в трех отделениях онкодиспансера была выявлена 25 мая. Через неделю число пациентов с COVID-19 здесь достигло 70 человек. Корпус на улице Никитина был полностью закрыт на карантин, а также закрыты отделения урологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте.

Всего по данным регионального оперштаба на 5 июня в Алтайском крае зарегистрировано 2192 случая заболевания COVID-19, в том числе у 214 у детей до 17 лет включительно. Скончались 25 взрослых пациентов, из них 15 - от коронавирусной инфекции, в восьми случаях - от иных причин. Два случая еще находятся на экспертизе, в том числе и случай с Сергеем Ходоренко.