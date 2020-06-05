У калининградского министра диагностировали COVID-19

Министра развития инфраструктуры Калининградской области Елену Дятлову госпитализировали в областную инфекционную больницу с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Пока это первый случай выявления COVID-19 у руководства Калининградской области. По информации штаба, заболевание проходит в легкой форме, министр чувствует себя хорошо. Круг контактов Елены Дятловой сейчас проверяется.

В здании правительства усилен режим контроля термометрии. Кроме того, действует тотальный масочный режим - маски необходимо носить даже в коридорах.

Всего, по состоянию на 5 июня, коронавирус в регионе выявили у 1700 человек. 740 пациентов выздоровели, 29 скончались.