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05.06.2020,  
10:32
Текст:  Светлана Цыганкова

NI назвал преимущества подлодок проекта "Борей-А"

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Павел Львов/РИА Новости
Forbes рассказал о самой секретной подлодке РФ

В США оценили преимущества новой российской подводной лодки проекта "Борей-А". Речь идет о "Князе Владимире", построенном на Севмаше. В качестве самых главных отличительных особенностей назвали не только современное вооружение, но и малошумность.

В статье американского журнала The National Interest отмечается, что лодки данного проекта будут эксплуатировать не одно десятилетие.

Анализируя два проекта, автор делает вывод, что "Борей-А" имеет ряд преимуществ по сравнению с проектом "Борей". В их числе малошумность, более совершенные средства обнаружения.

Еще одно преимущество - это вооружение. Субмарина несет 16 баллистических ракет "Булава". Максимальная дальность их полета - 9,3 тысячи километровь. Они обладают хорошей точностью по сравнению с западными баллистическими ракетами.

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