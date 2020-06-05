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05.06.2020 12:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге расскажут о подвиге гидрографов в блокаду

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка, посвященная работе гидрографов и их роли в обороне города.

На выставке "Такой у войны масштаб: гидрографы в обороне Ленинграда" представлены уникальные экспонаты. Посетители сайта музея смогут увидеть навигационные карты, карты минных установок, фотографии, плакаты, книги, а также вырезки из газетных статей.

Фото: victorymuseum.ru
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О работе гидрографов говорят не часто. Но их роль в обороне Ленинграда и обеспечении жизнедеятельности города была колоссальной. Так, гидрографы обеспечивали военно-лоцманские проводки, от их деятельности зависела работа ледоводорожной службы, огромные силы были брошены на разминирование Балтики.

В музее отмечают, что минная война на Балтике велась ожесточенно. Из-за малых глубин и узких проливов, подрыв судов стал одой из тактик врага. К концу Великой Отечественной войны морские пути стали очищаться от боеприпасов. 5 июня 1946 года в Финском заливе был проложен первый безопасный маршрут в Балтийское море. Этот дата в истории стала называться Днем прорыва морской блокады Ленинграда.

В память об этой дате в музее и открылась знаковая выставка.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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