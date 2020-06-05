В Петербурге в пайках для детсадовцев нашли притворившуюся сайрой сельдь

В Петербурге в продуктовых наборах для воспитанников детских садов заменили рыбные консервы. Ранее на эти продукты поступали жалобы от горожан, сообщает комитет государственного финансового контроля Северной столицы.

Горожане заметили, что на некоторых банках переклеены этикетки. На итоговых этикетках значилось, что в банках находится сайра, произведенная на предприятии "Морские традиции". Но выяснилось, что на самом деле внутри находится сельдь.

Консервы с признаками фальсификата изучили в городском управлении социального питания, провели экспертизу. В это время продуктовые пайки в районах, где была обнаружена замаскировавшаяся под сайру сельдь, временно не выдавались.

По итогам проверки решено было заменить подозрительные консервы на другие.

В комитете отмечают, что выданные ранее банки, где были переклеены этикетки, заменены на другие.