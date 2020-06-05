На Кубани депутата и директора школы осудят за мошенничество

Белореченский межрайонный следственный отдел СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Совета муниципального образования Горячего Ключа - директора школы № 4. Об этом сообщает пресс-служба краевого СК.

Женщина обвиняется в общей сложности в десяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

По данным следствия, с 2010 по 2018 год обвиняемая ради наживы фиктивно трудоустраивала на работу в школу своих родителей, других родственников, а также знакомых. Кроме того, она давала указания подчиненным о подготовке документов о приеме близких на работу и внесении в табеля рабочего времени недостоверных сведений, а их зарплату обвиняемая забирала себе.

В результате директор школы присвоила, по данным краевого СУ СКР, более 8,3 миллиона рублей, а по сведениям региональной прокуратуры - более 14 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, обвиняемая пояснила, что денежные средства она якобы расходовала на нужды школы. Уже во время предварительного расследования фигурантка сложила полномочия депутата и была уволена с занимаемой должности.