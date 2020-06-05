На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка

В Кущевском районе Кубани шестимесячный ребенок заболел CОVID-19. Об этом сегодня сообщил региональный Оперативный штаб.

Он стал самым младшим пациентом. Самому старшему - 95 лет.

За прошедшие сутки в крае зафиксировано 83 новых случая CОVID-19. Среди зараженных - 54 женщины и 29 мужчин.

В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.

- На 5 июня в медицинские организации края обратилось с подозрением на COVID-19 10 641 человек, из них 961 ребенок, - отметили в министерстве здравоохранения региона. - Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 13 166 человек, среди них 687 детей.

Всего в регионе 4231 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. 3109 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 103 за последние сутки. 41 пациент с COVID-19 умер, 32 местных жителя находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.