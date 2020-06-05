В Керчи из-за аварии без воды остались 15 тысяч человек

Из-за произошедшего ранним утром прорыва трубы диаметром 800 миллиметров на напорном коллекторе "Стекло" в Керчи около 15 тысяч жителей города остались без централизованного водоснабжения. Об этом со ссылкой на госпредприятие "Вода Крыма" сообщила пресс-служба МЧС республики.

В ремонтных работах задействованы три слесаря, инженер, а также две откачки и дежурная машина аварийно-диспетчерской службы. Отключены насосные Булганак и Аджимушкай, из-за чего напор в водопроводных сетях снизился.

- Всего отключены от водоснабжения около 15 тысяч человек (район завода Войкова, район Старого Стеклотарного), из них социально-значимых объектов - городская больница № 2 на улице 12 Апреля, детские сады сад № 6 (улица Г. Петрова, 97), №№ 28 и 51 (улица Фурманова).

С 8.00 горводоканал организовал подвоз воды в обезвоженные районы пятью автоцистернами.

В "Воде Крыма" уточнили, что ремонт водовода предполагается завершить к 17.00.