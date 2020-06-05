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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи хозяин гостиницы получил срок за гибель семи человек при пожаре

Текст: Ирина Белова

Адлерский районный суд Сочи вынес приговор владельцу частной гостиницы, в которой при пожаре погибли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

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Установлено, что подсудимый 1965 года рождения на земельном участке в Адлерском районе Сочи без разрешения на строительство, оформления назначения земельного участка, технических условий на подключение его к городским коммуникациям самовольно возвел два жилых здания - одно- и трехэтажное, которые использовались им для предоставления услуг по временному проживанию.

Напомним, 30 июля 2018 года около 05.20 в этих зданиях вспыхнул пожар, в результате которого шесть постояльцев погибли на месте, а еще одна пострадавшая скончалась в больнице.

Суд приговорил виновного к 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда, изменив ему меру пресечения с подписки о невыезде. Также суд постановил взыскать в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 4,5 миллиона рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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