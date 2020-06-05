Росгидромет обнародовал данные об усилении вспышек на солнце

Вспышка на Солнце, произошедшая 29 мая, не оказывает заметного влияния на здоровье людей и работу техники. Однако в ближайшее время количество вспышек на Солнце увеличится. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Солнечная вспышка была средней интенсивности и продолжалась 15 минут. "Вспышка имеет минимальную интенсивность в своем классе и не является геоэффективной, то есть не оказывает заметного влияния на работу технических средств и систем, в том числе мобильной связи, а также на здоровье людей, - заверили в Росгидромете. - Но это первая вспышка этого класса за последние 3 года, до этого той же интенсивности вспышка была 20 октября 2017 года. В мае этого года - это первое событие наступившего нового 11-летнего 25-го солнечного цикла. И в ближайшие годы количество и интенсивность вспышек значительно повысятся. И, соответственно, влияние Солнца на различные процессы на Земле заметно возрастет.

Как поясняют специалисты, такие мощные вспышки на Солнце могут влиять на ухудшение передачи радиоволн в северных широтах. А так же увеличить в разы количество радиоактивного облучения, которое получают пассажиры и пилоты самолетов, совершающих путешествие в северном полушарии. Так же вспышки могут привести к выходу из строя навигационного оборудования, спутников и других сложных приборов.

Кстати, самая мощная вспышка на Солнце была зарегистрирована 4 ноября 2003 года, ей был присвоен класс X28.