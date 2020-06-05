Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета

В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров. Оружие будет использовать боеприпасы увеличенного калибра и мощности.

- Сейчас мы работаем над винтовкой DXL-5 vи патроном c дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было, - рассказал РИА Новости глава фирмы Lobaev Arms Владислав Лобаев. К слову, семь километров - предельная дальность стрельбы армейского 120-миллиметрового миномета "Сани"

По словам Лобаева, секрет рекордной дальнобойности заложен в патроне, использующем несколько технологических новшеств.

- Патрон для DXL-5 - абсолютно новое, прорывное изделие. Его отличает большие размер и начальная скорость пули, чем у боеприпасов, которые мы использовали до сих пор. В силу этого подробности по калибру и другим деталям раскрывать пока не хотелось бы, - продолжил Лобаев. Он надеется, что винтовка будет готова к началу 2021 года, хотя из-за пандемии коронавируса точный срок назвать сложно.