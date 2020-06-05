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05.06.2020 17:09
Рубрика: В мире

Россия стала основным получателем шенгенских виз в 2019 году

Текст: Максим Макарычев
Граждане России стали основными получателями шенгенских виз в 2019 году. Эту информацию, подготовленную для исполнительной власти Евросоюза и не публиковавшуюся в европейских СМИ, предоставили "РГ" коллеги из портала schengenvisainfo.com, который является основным информационным партнером Еврокомиссии в вопросе освещения правил въезда в Шенгенскую зону.

На долю россиян в прошлом году пришлось 24 процента обращений за получением документа: общее количество прошений на получение шенгенской визы, поданных гражданами РФ, составило 4 133 100. При этом в 2019 году в консульства стран Шенгенской зоны в России поступило на 11,8 процента больше заявлений, чем в 2018 году, и на 6,3 процента больше, чем в предыдущем.

Фото: P Photo/Martin Meissner
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Европейские консульства в России имеют небольшой процент отказа в получении виз: отклонены 61 863 заявки граждан РФ, что составляет 1,5 процента от общего количества поданных прошений. Данные, полученные "РГ", свидетельствуют о том, что подавляющее большинство - 3 350 160 - из выданных виз были многократными.

Кроме того, финское консульство в Санкт-Петербурге стало самым загруженным консульством стран, входящих в Шенгенскую зону, в мире. Россияне подали в него 644 858 заявлений на получение шенгенской визы. Добавим, что из-за пандемии коронавируса, консульства всех стран Шенгенской зоны приостановили подачу и выдачу шенгенских виз в России.

"Шенгенская виза - это краткосрочная виза, которая позволяет человеку путешествовать в любую страну Шенгенской зоны на срок до 90 дней в туристических или деловых целях", - отметил в комментарии для "РГ" представитель Schengen Visa Info Грэнит Садику, добавив, что более 15 миллионов человек во всем мире использовали шенгенскую визу в 2019 году для поездок по Европе. Эта виза позволяет ее обладателю въезжать, свободно перемещаться по территории Шенгенской зоны и покидать ее из любой страны-члена Шенгенской зоны.

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В Шенгенской зоне нет пограничного контроля. Однако если вы планируете учиться, работать или жить в одной из стран Шенгенской зоны более 90 дней, вы должны подать заявление на получение национальной визы этой европейской страны.

 Полезная информация

При въезде в Шенгенскую зону необходимо предоставить загранпаспорт, который был выдан в течение предыдущих 10 лет и действителен в течение не менее 3 месяцев после даты, когда вы намереваетесь покинуть ЕС, с шенгенской визой. Сотрудники пограничных служб ЕС и стран Шенгенской зоны могут также запросить другую информацию и документы: информацию достаточных финансовых средствах для пребывания в стране, подтверждение проживания, срок пребывания в отеле, авиабилет в оба конца, цель вашего въезда, туристическая страховка, пригласительное письмо и прочее.

Справка "РГ"

Шенгенская зона - это пространство, в которое с 1995 года входят 26 европейских государств, присоединившихся к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменивших пограничный контроль между собой.

В мире Европа Шенгенские визы

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